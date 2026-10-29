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29.10.2026 06:31:29
Freshtrop Fruits präsentierte Quartalsergebnisse
Freshtrop Fruits hat am 27.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,47 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,47 INR erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Freshtrop Fruits in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,81 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 264,1 Millionen INR im Vergleich zu 268,9 Millionen INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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