Freshtrop Fruits vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Freshtrop Fruits stellte am 12.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Freshtrop Fruits hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,40 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,120 INR je Aktie gewesen.

Freshtrop Fruits hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 263,7 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 33,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 197,8 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at