Freshtrop Fruits veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Freshtrop Fruits hat sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 6,65 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Freshtrop Fruits 19,20 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,29 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 280,3 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 279,5 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at