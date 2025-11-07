|
07.11.2025 06:31:29
Freshworks A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Freshworks A ließ sich am 05.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Freshworks A die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Freshworks A ein Ergebnis je Aktie von -0,100 USD vermeldet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,30 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 215,1 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 186,6 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
