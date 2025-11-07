Freshworks A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Freshworks A ließ sich am 05.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Freshworks A die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Freshworks A ein Ergebnis je Aktie von -0,100 USD vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,30 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 215,1 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 186,6 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at