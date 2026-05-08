Freshworks A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Freshworks A hat am 05.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Umsatz lag bei 228,6 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 16,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 196,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at