Freshworks A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Freshworks A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,01 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,010 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 237,4 Millionen USD – ein Plus von 15,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Freshworks A 204,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at