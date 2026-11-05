Freshworks A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Freshworks A hat am 03.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,07 USD gegenüber -0,020 USD im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Freshworks A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,09 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 245,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 215,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at