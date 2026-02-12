Freshworks A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Freshworks A stellte am 10.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 0,68 USD. Im letzten Jahr hatte Freshworks A einen Gewinn von -0,070 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,48 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 222,7 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 194,6 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Freshworks A hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,630 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,320 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Freshworks A in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 16,43 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 838,81 Millionen USD im Vergleich zu 720,42 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at