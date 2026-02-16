Freshwork a Aktie

Freshwork a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C28Z / ISIN: US3580541049

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.02.2026 19:07:31

Freshworks Falls 60% in a Year as $7.5 Million Sale Shrinks Stake to 3.1% of This Portfolio's Assets

Gagnon Securities reported selling 635,807 shares of Freshworks (NASDAQ:FRSH) in its February 12, 2026, SEC filing, an estimated $7.51 million trade based on quarterly average pricing.According to its SEC filing on February 12, 2026, Gagnon Securities reduced its position in Freshworks by 635,807 shares. The estimated value of the shares sold was $7.51 million, calculated using the average closing price over the quarter. After the sale, the fund’s stake was 1,230,011 shares, with a quarter-end value of $15.07 million. The overall position value dropped by $6.89 million, a change driven by both trading activity and price movements.Freshworks operates as a global provider of SaaS solutions, focusing on modern customer and employee engagement platforms. The company leverages a scalable subscription model to drive recurring revenue and serves a diverse international client base. Its competitive advantage lies in delivering user-friendly, integrated software suites tailored to the evolving needs of growing businesses.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Freshworks Inc Registered Shs -A-

mehr Nachrichten

Analysen zu Freshworks Inc Registered Shs -A-

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Freshworks Inc Registered Shs -A- 6,10 0,83% Freshworks Inc Registered Shs -A-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Märkte in Fernost uneins - Feiertag in Shanghai
Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentieren sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen