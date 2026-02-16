Freshwork a Aktie
WKN DE: A3C28Z / ISIN: US3580541049
|
16.02.2026 19:07:31
Freshworks Falls 60% in a Year as $7.5 Million Sale Shrinks Stake to 3.1% of This Portfolio's Assets
Gagnon Securities reported selling 635,807 shares of Freshworks (NASDAQ:FRSH) in its February 12, 2026, SEC filing, an estimated $7.51 million trade based on quarterly average pricing.According to its SEC filing on February 12, 2026, Gagnon Securities reduced its position in Freshworks by 635,807 shares. The estimated value of the shares sold was $7.51 million, calculated using the average closing price over the quarter. After the sale, the fund’s stake was 1,230,011 shares, with a quarter-end value of $15.07 million. The overall position value dropped by $6.89 million, a change driven by both trading activity and price movements.Freshworks operates as a global provider of SaaS solutions, focusing on modern customer and employee engagement platforms. The company leverages a scalable subscription model to drive recurring revenue and serves a diverse international client base. Its competitive advantage lies in delivering user-friendly, integrated software suites tailored to the evolving needs of growing businesses.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Freshworks Inc Registered Shs -A-
