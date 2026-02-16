Freshwork a Aktie
WKN DE: A3C28Z / ISIN: US3580541049
|
16.02.2026 18:41:01
Freshworks Stock Down 60% in One Year as Revenue Jumps 16% and One Investor Sells $7 Million in Shares
Gagnon Advisors disclosed a sale of 564,879 shares of Freshworks (NASDAQ:FRSH), an estimated $6.67 million trade based on quarterly average pricing, in its February 12, 2026, SEC filing.According to a February 12, 2026, SEC filing, Gagnon Advisors, LLC cut its position in Freshworks by 564,879 shares. The estimated transaction value was $6.67 million, calculated using the average closing price during the fourth quarter of 2025. At quarter end, the Freshworks stake was valued at $6.92 million, reflecting a net position change of $6.38 million for the period.Freshworks Inc. is a global SaaS provider specializing in cloud-based business software that streamlines customer engagement and IT workflows. The company leverages a subscription model, supporting recurring revenue and scalability across diverse industries.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Freshworks Inc Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
|Freshworks Inc Registered Shs -A-
|6,10
|0,83%