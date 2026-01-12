|
Freund: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Freund hat am 09.01.2026 die Bilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Freund hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 33,85 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 13,77 JPY je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite hat Freund im vergangenen Quartal 6,84 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Freund 5,61 Milliarden JPY umsetzen können.
