Lloyds Banking Group Aktie

Lloyds Banking Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871784 / ISIN: GB0008706128

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index im Fokus 03.09.2026 15:58:52

Freundlicher Handel: Am Nachmittag Gewinne im FTSE 100

Freundlicher Handel: Am Nachmittag Gewinne im FTSE 100

So bewegt sich der FTSE 100 heute.

Der FTSE 100 gewinnt im LSE-Handel um 15:41 Uhr 0,69 Prozent auf 10 830,16 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,209 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,003 Prozent auf 10 756,77 Punkte an der Kurstafel, nach 10 756,45 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 10 742,66 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10 866,82 Punkten lag.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 0,051 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 03.08.2026, wurde der FTSE 100 mit 10 857,70 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 03.06.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10 332,30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 9 177,99 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,83 Prozent nach oben. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern registriert.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell RELX (+ 4,25 Prozent auf 26,99 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 4,08 Prozent auf 89,18 GBP), Experian (+ 3,47 Prozent auf 29,76 GBP), Endeavour Mining (+ 3,37 Prozent auf 47,23 GBP) und Vodafone Group (+ 3,14 Prozent auf 1,23 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen hingegen Haleon (-1,78 Prozent auf 3,60 GBP), Kingfisher (-1,51 Prozent auf 2,93 GBP), Reckitt Benckiser Group (-1,49 Prozent auf 51,48 GBP), Diageo (-1,45 Prozent auf 16,69 GBP) und Bunzl (-1,33 Prozent auf 26,78 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 33 370 381 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 306,076 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Titel

Unter den FTSE 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Bank of Georgia Group-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Zu allen Marktberichten
Alle FTSE 100-Werte im Überblick

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Kingfisher plc

mehr Nachrichten

Analysen zu Lloyds Banking Group

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Babcock International 11,52 -0,86% Babcock International
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 156,00 0,65% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Bunzl plc 31,32 -1,63% Bunzl plc
Diageo plc 19,45 -1,19% Diageo plc
Endeavour Mining PLC 55,70 4,66% Endeavour Mining PLC
Experian PLC 34,20 2,40% Experian PLC
Haleon PLC 4,21 -1,50% Haleon PLC
HSBC Holdings plc 18,11 0,53% HSBC Holdings plc
Kingfisher plc 3,44 -1,26% Kingfisher plc
Lloyds Banking Group 1,32 1,82% Lloyds Banking Group
London Stock Exchange (LSE) 102,55 1,53% London Stock Exchange (LSE)
Reckitt Benckiser Group Plc Registered Shs 59,80 -1,32% Reckitt Benckiser Group Plc Registered Shs
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 31,34 3,57% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Vodafone Group PLC 1,42 2,56% Vodafone Group PLC

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 831,52 0,70%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.09.26 Commerzbank setzt auf diese US-Aktien: Das waren die Investments im zweiten Quartal 2026
02.09.26 August 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.09.26 Top 10 im Wandel: Wie die Deutsche Bank ihr US-Aktiendepot im 2. Quartal umgeschichtet hat
02.09.26 Bitcoin, Ether & Co. im August 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.09.26 Druckenmiller verkauft: Almonty, Broadcom & Bloom Energy fliegen aus dem Depot

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht stärker in den Feierabend -- DAX letztlich im Plus - 26.000er-Marke zurückerobert -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen zum Handelsende gespalten
Der heimische Markt präsentierte sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. An der Wall Street wurden Gewinne gemacht. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen