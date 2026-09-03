Freundlicher Handel: Am Nachmittag Gewinne im FTSE 100

Der FTSE 100 gewinnt im LSE-Handel um 15:41 Uhr 0,69 Prozent auf 10 830,16 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,209 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,003 Prozent auf 10 756,77 Punkte an der Kurstafel, nach 10 756,45 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 10 742,66 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10 866,82 Punkten lag.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 0,051 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 03.08.2026, wurde der FTSE 100 mit 10 857,70 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 03.06.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10 332,30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 9 177,99 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,83 Prozent nach oben. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern registriert.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell RELX (+ 4,25 Prozent auf 26,99 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 4,08 Prozent auf 89,18 GBP), Experian (+ 3,47 Prozent auf 29,76 GBP), Endeavour Mining (+ 3,37 Prozent auf 47,23 GBP) und Vodafone Group (+ 3,14 Prozent auf 1,23 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen hingegen Haleon (-1,78 Prozent auf 3,60 GBP), Kingfisher (-1,51 Prozent auf 2,93 GBP), Reckitt Benckiser Group (-1,49 Prozent auf 51,48 GBP), Diageo (-1,45 Prozent auf 16,69 GBP) und Bunzl (-1,33 Prozent auf 26,78 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 33 370 381 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 306,076 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Titel

Unter den FTSE 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Bank of Georgia Group-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at