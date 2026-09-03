Freundlicher Handel: Am Nachmittag Pluszeichen im ATX

Um 15:41 Uhr steht im Wiener Börse-Handel ein Plus von 0,34 Prozent auf 6 778,76 Punkte an der ATX-Kurstafel. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 190,502 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der ATX 0,000 Prozent stärker bei 6 755,61 Punkten, nach 6 755,61 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6 741,97 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6 792,48 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 0,112 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 03.08.2026, wies der ATX 6 582,76 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 03.06.2026, erreichte der ATX einen Wert von 6 096,17 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, erreichte der ATX einen Stand von 4 596,57 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 26,66 Prozent aufwärts. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6 845,42 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 007,83 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell UNIQA Insurance (+ 3,23 Prozent auf 18,56 EUR), voestalpine (+ 2,74 Prozent auf 45,82 EUR), Vienna Insurance (+ 1,82 Prozent auf 72,90 EUR), Palfinger (+ 1,78 Prozent auf 31,40 EUR) und Wienerberger (+ 1,67 Prozent auf 18,87 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil OMV (-2,42 Prozent auf 68,45 EUR), Lenzing (-1,97 Prozent auf 22,45 EUR), AT S (AT&S) (-1,46 Prozent auf 148,80 EUR), EVN (-1,38 Prozent auf 28,50 EUR) und Raiffeisen (-0,54 Prozent auf 63,90 EUR).

ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 186 412 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 47,702 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der ATX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,72 zu Buche schlagen. Mit 6,56 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at