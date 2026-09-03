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Wiener Börse-Handel im Fokus 03.09.2026 15:58:52

Freundlicher Handel: Am Nachmittag Pluszeichen im ATX

Freundlicher Handel: Am Nachmittag Pluszeichen im ATX

Das macht der ATX.

Um 15:41 Uhr steht im Wiener Börse-Handel ein Plus von 0,34 Prozent auf 6 778,76 Punkte an der ATX-Kurstafel. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 190,502 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der ATX 0,000 Prozent stärker bei 6 755,61 Punkten, nach 6 755,61 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6 741,97 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6 792,48 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 0,112 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 03.08.2026, wies der ATX 6 582,76 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 03.06.2026, erreichte der ATX einen Wert von 6 096,17 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, erreichte der ATX einen Stand von 4 596,57 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 26,66 Prozent aufwärts. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6 845,42 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 007,83 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell UNIQA Insurance (+ 3,23 Prozent auf 18,56 EUR), voestalpine (+ 2,74 Prozent auf 45,82 EUR), Vienna Insurance (+ 1,82 Prozent auf 72,90 EUR), Palfinger (+ 1,78 Prozent auf 31,40 EUR) und Wienerberger (+ 1,67 Prozent auf 18,87 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil OMV (-2,42 Prozent auf 68,45 EUR), Lenzing (-1,97 Prozent auf 22,45 EUR), AT S (AT&S) (-1,46 Prozent auf 148,80 EUR), EVN (-1,38 Prozent auf 28,50 EUR) und Raiffeisen (-0,54 Prozent auf 63,90 EUR).

ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 186 412 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 47,702 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der ATX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,72 zu Buche schlagen. Mit 6,56 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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ATX geht stärker in den Feierabend -- DAX letztlich im Plus - 26.000er-Marke zurückerobert -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen zum Handelsende gespalten
Der heimische Markt präsentierte sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. An der Wall Street wurden Gewinne gemacht. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
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