ATX
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|Wiener Börse-Handel im Blick
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19.11.2026 15:58:44
Freundlicher Handel: Anleger lassen ATX am Nachmittag steigen
Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0,85 Prozent stärker bei 6 449,35 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 190,070 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,002 Prozent tiefer bei 6 394,58 Punkten in den Handel, nach 6 394,72 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6 496,26 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 390,21 Zählern.
ATX-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang einen Verlust von 3,09 Prozent. Vor einem Monat, am 19.10.2026, wies der ATX 6 506,54 Punkte auf. Der ATX lag noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, bei 6 592,91 Punkten. Der ATX lag vor einem Jahr, am 19.11.2025, bei 4 809,19 Punkten.
Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 20,51 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 7 043,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern verzeichnet.
ATX-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 6,50 Prozent auf 121,20 EUR), PORR (+ 6,50 Prozent auf 34,40 EUR), STRABAG SE (+ 2,53 Prozent auf 105,20 EUR), Erste Group Bank (+ 2,33 Prozent auf 114,10 EUR) und BAWAG (+ 2,21 Prozent auf 166,20 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil Wienerberger (-2,95 Prozent auf 15,44 EUR), Lenzing (-2,86 Prozent auf 10,20 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,08 Prozent auf 73,40 EUR), Österreichische Post (-1,08 Prozent auf 32,15 EUR) und OMV (-1,07 Prozent auf 69,60 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX auf
Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 237 090 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 44,672 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der ATX-Werte im Fokus
Die OMV-Aktie präsentiert mit 6,91 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,89 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|AT & S (AT&S)
|104,40
|-8,42%
|BAWAG
|160,70
|-1,95%
|Erste Group Bank AG
|110,40
|-1,60%
|Lenzing AG
|9,74
|-4,70%
|Mayr-Melnhof Karton AG
|70,80
|-3,93%
|OMV AG
|68,80
|-1,08%
|Österreichische Post AG
|32,00
|-0,16%
|PORR AG
|33,05
|-2,51%
|STRABAG SE
|102,00
|-2,11%
|Wienerberger AG
|15,35
|-1,10%
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|6 262,49
|-1,83%
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