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Kursentwicklung 21.07.2026 15:58:49

Freundlicher Handel: Anleger lassen ATX nachmittags steigen

Freundlicher Handel: Anleger lassen ATX nachmittags steigen

Das macht der ATX heute.

Um 15:40 Uhr steigt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,50 Prozent auf 6 428,53 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 177,679 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,037 Prozent auf 6 399,14 Punkte an der Kurstafel, nach 6 396,80 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 6 376,71 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 438,61 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, bewegte sich der ATX bei 6 527,59 Punkten. Der ATX lag noch vor drei Monaten, am 21.04.2026, bei 5 852,36 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.07.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4 509,01 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 20,12 Prozent. Bei 6 599,69 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Punkten erreicht.

Tops und Flops im ATX aktuell

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 13,97 Prozent auf 182,80 EUR), Erste Group Bank (+ 1,69 Prozent auf 114,50 EUR), Andritz (+ 1,09 Prozent auf 74,20 EUR), PORR (+ 0,91 Prozent auf 38,90 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,80 Prozent auf 31,35 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen Wienerberger (-6,64 Prozent auf 20,82 EUR), Verbund (-2,26 Prozent auf 58,45 EUR), BAWAG (-1,72 Prozent auf 171,50 EUR), EVN (-1,17 Prozent auf 29,45 EUR) und Vienna Insurance (-0,77 Prozent auf 64,30 EUR).

ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 873 388 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 43,385 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,52 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,21 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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ATX zum Handelsende stärker -- DAX letztlich im Plus - über 25.000er-Marke -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester
Der heimische Markt bewegte sich am Dienstag nach oben. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. An den Märkten in Asien ging es überwiegend nach oben.
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