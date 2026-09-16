Freundlicher Handel: Anleger lassen ATX Prime am Mittwochnachmittag steigen

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0,53 Prozent höher bei 3 328,90 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,063 Prozent auf 3 313,57 Punkte an der Kurstafel, nach 3 311,48 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 3 311,42 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 342,96 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche sank der ATX Prime bereits um 1,53 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 3 316,35 Punkten. Der ATX Prime stand noch vor drei Monaten, am 16.06.2026, bei 3 173,94 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.09.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 285,10 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 25,23 Prozent nach oben. Bei 3 392,50 Punkten schaffte es der ATX Prime bislang auf ein Jahreshoch. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell Wolford (+ 9,26 Prozent auf 2,36 EUR), voestalpine (+ 2,76 Prozent auf 46,14 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,61 Prozent auf 157,20 EUR), PORR (+ 2,07 Prozent auf 37,00 EUR) und Verbund (+ 2,00 Prozent auf 61,20 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Telekom Austria (-2,07 Prozent auf 9,93 EUR), AMAG (-1,82 Prozent auf 26,90 EUR), DO (-1,44 Prozent auf 192,00 EUR), Lenzing (-1,43 Prozent auf 20,75 EUR) und CA Immobilien (-1,10 Prozent auf 22,50 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 145 738 Aktien gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 46,575 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

ATX Prime-Fundamentaldaten im Fokus

2026 verzeichnet die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Mit 6,42 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at