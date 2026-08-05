Chevron Aktie
WKN: 852552 / ISIN: US1667641005
|Kursentwicklung
|
05.08.2026 16:02:15
Freundlicher Handel: Anleger lassen Dow Jones zum Start des Mittwochshandels steigen
Am Mittwoch steigt der Dow Jones um 16:00 Uhr via NYSE um 1,17 Prozent auf 54 719,64 Punkte. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 24,970 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,822 Prozent leichter bei 53 641,21 Punkten in den Handel, nach 54 085,88 Punkten am Vortag.
Der Dow Jones erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 54 266,12 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 54 744,33 Punkten lag.
Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht
Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 3,72 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, bei 52 900,07 Punkten. Der Dow Jones wurde vor drei Monaten, am 05.05.2026, mit 49 298,25 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 05.08.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 44 111,74 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 13,10 Prozent nach oben. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Dow Jones-Top-Flop-Liste
Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Amgen (+ 5,69 Prozent auf 412,22 USD), NVIDIA (+ 3,47 Prozent auf 219,29 USD), Walt Disney (+ 2,45 Prozent auf 100,59 USD), Goldman Sachs (+ 2,00 Prozent auf 1 074,03 USD) und Salesforce (+ 1,97 Prozent auf 194,75 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Procter Gamble (-1,73 Prozent auf 145,46 USD), Chevron (-0,78 Prozent auf 188,91 USD), Apple (-0,54 Prozent auf 307,70 USD), Microsoft (-0,26 Prozent auf 491,53 USD) und Coca-Cola (-0,21 Prozent auf 86,38 USD).
Die teuersten Dow Jones-Unternehmen
Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7 618 163 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,333 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.
KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien
In diesem Jahr präsentiert die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 3,93 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Chevron Corp.
|
07.08.26
|Börse New York: Anleger lassen Dow Jones zum Ende des Freitagshandels steigen (finanzen.at)
|
07.08.26
|Handel in New York: Dow Jones auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
07.08.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.at)
|
07.08.26
|NYSE-Handel: Dow Jones verbucht zum Start Gewinne (finanzen.at)
|
06.08.26
|Börse New York: Dow Jones schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
06.08.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones verbucht Verluste (finanzen.at)
|
06.08.26
|NYSE-Handel Dow Jones schwächelt (finanzen.at)
|
05.08.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones schlussendlich im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Chevron Corp.
|06.01.26
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
|01.11.24
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
|01.11.24
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
|01.11.24
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
|01.11.24
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
|01.11.24
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
|01.11.24
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Amgen Inc.
|355,20
|1,33%
|Apple Inc.
|271,55
|0,18%
|Chevron Corp.
|161,08
|-2,08%
|Coca-Cola Co.
|75,27
|0,11%
|Goldman Sachs
|898,20
|0,25%
|Microsoft Corp.
|433,20
|-0,47%
|Nike Inc.
|36,11
|-0,84%
|NVIDIA Corp.
|193,30
|1,53%
|Procter & Gamble Co.
|126,02
|-0,52%
|Salesforce
|166,22
|2,58%
|Travelers Inc (Travelers Companies)
|332,30
|-0,51%
|UnitedHealth Inc.
|352,40
|0,57%
|Walt Disney
|90,62
|-0,10%
Indizes in diesem Artikel
|Dow Jones
|54 036,93
|0,28%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.