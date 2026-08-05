Freundlicher Handel: Anleger lassen Dow Jones zum Start des Mittwochshandels steigen

Am Mittwoch steigt der Dow Jones um 16:00 Uhr via NYSE um 1,17 Prozent auf 54 719,64 Punkte. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 24,970 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,822 Prozent leichter bei 53 641,21 Punkten in den Handel, nach 54 085,88 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 54 266,12 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 54 744,33 Punkten lag.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 3,72 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, bei 52 900,07 Punkten. Der Dow Jones wurde vor drei Monaten, am 05.05.2026, mit 49 298,25 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 05.08.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 44 111,74 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 13,10 Prozent nach oben. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Amgen (+ 5,69 Prozent auf 412,22 USD), NVIDIA (+ 3,47 Prozent auf 219,29 USD), Walt Disney (+ 2,45 Prozent auf 100,59 USD), Goldman Sachs (+ 2,00 Prozent auf 1 074,03 USD) und Salesforce (+ 1,97 Prozent auf 194,75 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Procter Gamble (-1,73 Prozent auf 145,46 USD), Chevron (-0,78 Prozent auf 188,91 USD), Apple (-0,54 Prozent auf 307,70 USD), Microsoft (-0,26 Prozent auf 491,53 USD) und Coca-Cola (-0,21 Prozent auf 86,38 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7 618 163 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,333 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien

In diesem Jahr präsentiert die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 3,93 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at