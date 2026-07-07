Freundlicher Handel: Anleger lassen FTSE 100 am Mittag steigen

Am Dienstag zeigen sich die Börsianer in London optimistisch.

Der FTSE 100 gewinnt im LSE-Handel um 12:09 Uhr 0,41 Prozent auf 10 695,95 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 3,203 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,004 Prozent leichter bei 10 651,30 Punkten in den Dienstagshandel, nach 10 651,77 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag heute bei 10 651,17 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10 724,03 Punkten erreichte.

FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, notierte der FTSE 100 bei 10 368,05 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 07.04.2026, den Wert von 10 348,79 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.07.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8 806,53 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 7,48 Prozent zu. Bei 10 934,94 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Punkten erreicht.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Burberry (+ 3,43 Prozent auf 11,31 GBP), Diageo (+ 3,25 Prozent auf 15,61 GBP), Unilever (+ 3,02 Prozent auf 46,95 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2,72 Prozent auf 29,92 GBP) und RELX (+ 2,59 Prozent auf 24,55 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Antofagasta (-2,61 Prozent auf 38,03 GBP), Anglo American (-2,25 Prozent auf 36,99 GBP), Fresnillo (-1,96 Prozent auf 27,96 GBP), Rio Tinto (-1,71 Prozent auf 69,16 GBP) und Aberdeen Group (-1,69 Prozent auf 2,57 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 12 930 600 Aktien gehandelt. Mit 291,858 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Mitglieder

Unter den FTSE 100-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14,84 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at