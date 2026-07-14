Freundlicher Handel: Anleger lassen MDAX letztendlich steigen

Der MDAX tendierte im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,43 Prozent stärker bei 32 119,86 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 349,839 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,760 Prozent schwächer bei 31 738,87 Punkten, nach 31 981,81 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 31 614,36 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 32 200,17 Zählern.

MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, erreichte der MDAX einen Stand von 32 083,10 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 14.04.2026, den Wert von 30 534,94 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 14.07.2025, einen Stand von 31 211,23 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,68 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Zählern registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell Salzgitter (+ 7,10 Prozent auf 55,05 EUR), Delivery Hero (+ 5,76 Prozent auf 39,10 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,83 Prozent auf 87,90 EUR), Aurubis (+ 3,16 Prozent auf 179,60 EUR) und AIXTRON SE (+ 3,10 Prozent auf 43,90 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen Fraport (-3,26 Prozent auf 68,30 EUR), Porsche vz (-2,47 Prozent auf 43,50 EUR), Knorr-Bremse (-2,24 Prozent auf 100,30 EUR), PUMA SE (-2,14 Prozent auf 28,34 EUR) und IONOS (-2,14 Prozent auf 30,24 EUR).

Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 5 291 550 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 39,665 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der MDAX-Mitglieder

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 2,72 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,41 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at