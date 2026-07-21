Thomson Reuters Aktie
WKN DE: A426HV / ISIN: CA8849038812
|NASDAQ 100-Entwicklung
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21.07.2026 20:04:17
Freundlicher Handel: Anleger lassen NASDAQ 100 nachmittags steigen
Um 20:02 Uhr klettert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 2,00 Prozent auf 29 176,40 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,59 Prozent stärker bei 29 059,44 Punkten in den Dienstagshandel, nach 28 604,23 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 28 891,07 Punkte, das Tageshoch hingegen 29 192,29 Zähler.
So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 30 406,19 Punkten berechnet. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 21.04.2026, den Stand von 26 479,47 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 21.07.2025, den Stand von 23 180,06 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 15,75 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 22 841,42 Punkten.
Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100
Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Nebius (+ 17,42 Prozent auf 214,44 USD), Teradyne (+ 13,44 Prozent auf 378,62 USD), Western Digital (+ 12,75 Prozent auf 549,55 USD), Sandisk (+ 12,71 Prozent auf 1 567,69 USD) und Micron Technology (+ 12,51 Prozent auf 973,69 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Workday (-4,47 Prozent auf 140,64 USD), Thomson Reuters (-4,33 Prozent auf 91,30 USD), CrowdStrike (-4,14 Prozent auf 190,27 USD), Datadog A (-3,92 Prozent auf 252,88 USD) und Adobe (-3,63 Prozent auf 226,21 USD).
Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 11 989 446 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,297 Bio. Euro den größten Anteil.
Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel
Unter den NASDAQ 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie mit 6,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,21 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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