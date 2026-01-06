Freundlicher Handel: Anleger lassen NASDAQ 100 zum Ende des Dienstagshandels steigen

Für den NASDAQ 100 ging es am Dienstagabend aufwärts.

Am Dienstag stieg der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich um 0,94 Prozent auf 25 639,71 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 25 462,06 Zählern und damit 0,239 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (25 401,32 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 25 428,08 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 655,12 Zählern.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, wies der NASDAQ 100 25 692,05 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 06.10.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 24 978,56 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.01.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 21 559,50 Punkte.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Microchip Technology (+ 11,65 Prozent auf 74,87 USD), Micron Technology (+ 10,02 Prozent auf 343,43 USD), NXP Semiconductors (+ 9,86 Prozent auf 245,95 USD), Lam Research (+ 6,26 Prozent auf 206,96 USD) und Axon Enterprise (+ 6,00 Prozent auf 626,65 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Tesla (-4,14 Prozent auf 432,96 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-4,10 Prozent auf 157,97 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-3,04 Prozent auf 214,35 USD), Comcast (-2,52 Prozent auf 27,42 USD) und AppLovin (-2,48 Prozent auf 617,24 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 41 393 269 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,911 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,92 zu Buche schlagen. Mit 6,77 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at