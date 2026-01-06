Strategy Aktie

Strategy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 722713 / ISIN: US5949724083

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
NASDAQ 100 aktuell 06.01.2026 22:35:24

Freundlicher Handel: Anleger lassen NASDAQ 100 zum Ende des Dienstagshandels steigen

Freundlicher Handel: Anleger lassen NASDAQ 100 zum Ende des Dienstagshandels steigen

Für den NASDAQ 100 ging es am Dienstagabend aufwärts.

Am Dienstag stieg der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich um 0,94 Prozent auf 25 639,71 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 25 462,06 Zählern und damit 0,239 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (25 401,32 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 25 428,08 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 655,12 Zählern.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, wies der NASDAQ 100 25 692,05 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 06.10.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 24 978,56 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.01.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 21 559,50 Punkte.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Microchip Technology (+ 11,65 Prozent auf 74,87 USD), Micron Technology (+ 10,02 Prozent auf 343,43 USD), NXP Semiconductors (+ 9,86 Prozent auf 245,95 USD), Lam Research (+ 6,26 Prozent auf 206,96 USD) und Axon Enterprise (+ 6,00 Prozent auf 626,65 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Tesla (-4,14 Prozent auf 432,96 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-4,10 Prozent auf 157,97 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-3,04 Prozent auf 214,35 USD), Comcast (-2,52 Prozent auf 27,42 USD) und AppLovin (-2,48 Prozent auf 617,24 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 41 393 269 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,911 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,92 zu Buche schlagen. Mit 6,77 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart
Alle NASDAQ 100-Werte im Überblick
NASDAQ 100-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Strategy (ex MicroStrategy)

mehr Nachrichten

Analysen zu Strategy (ex MicroStrategy)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 25 653,90 0,06%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX tiefer -- DAX stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich leichter
Der heimische Aktienmarkt tendiert zu Verlusten, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kommt. An den Märkten in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen