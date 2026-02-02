Freundlicher Handel: Anleger lassen NASDAQ Composite letztendlich steigen

Zum Handelsende zeigten sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Schlussendlich notierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,56 Prozent fester bei 23 592,11 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,389 Prozent leichter bei 23 370,55 Punkten in den Handel, nach 23 461,82 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 23 356,40 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 23 686,83 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 02.01.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 23 235,63 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, einen Stand von 23 724,96 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 19 627,44 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,53 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 23 988,26 Punkten. Bei 22 916,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit AXT (+ 12,94 Prozent auf 20,94 USD), Geron (+ 12,41 Prozent auf 1,54 USD), Nortech Systems (+ 12,08 Prozent auf 9,56 USD), Covenant Transport (+ 10,12 Prozent auf 27,09 USD) und Marten Transport (+ 8,37 Prozent auf 13,33 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Strategy (ex MicroStrategy) (-6,73 Prozent auf 139,63 USD), US Global Investors (-5,42 Prozent auf 3,14 USD), TransAct Technologies (-4,62 Prozent auf 3,51 USD), IDEXX Laboratories (-4,60 Prozent auf 639,60 USD) und 1-800-FLOWERSCOM (-4,51 Prozent auf 4,13 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 44 126 906 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,920 Bio. Euro.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

In diesem Jahr weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die Gladstone Commercial-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,30 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at