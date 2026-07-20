Freundlicher Handel: Anleger lassen SDAX schlussendlich steigen

Mit dem SDAX ging es zum Handelsende aufwärts.

Letztendlich ging es im SDAX im XETRA-Handel um 0,29 Prozent aufwärts auf 18 302,82 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 88,528 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,158 Prozent auf 18 221,82 Punkte an der Kurstafel, nach 18 250,65 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 18 465,45 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 199,75 Punkten verzeichnete.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, wurde der SDAX auf 18 511,25 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 20.04.2026, notierte der SDAX bei 18 078,12 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, lag der SDAX bei 18 030,81 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5,46 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der SDAX bislang 19 325,96 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 15 733,78 Zähler.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell FRIEDRICH VORWERK (+ 9,94 Prozent auf 66,90 EUR), Basler (+ 5,20 Prozent auf 27,30 EUR), Drägerwerk (+ 3,98 Prozent auf 91,50 EUR), Vincorion (+ 3,89 Prozent auf 17,36 EUR) und EVOTEC SE (+ 3,37 Prozent auf 3,56 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen SMA Solar (-4,14 Prozent auf 59,00 EUR), Wacker Neuson SE (-3,80 Prozent auf 20,25 EUR), ASTA Energy Solutions (-2,63 Prozent auf 59,20 EUR), Dermapharm (-2,31 Prozent auf 42,20 EUR) und STO SE (-2,27 Prozent auf 94,80 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SDAX ist die EVOTEC SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 076 058 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3,679 Mrd. Euro weist die Ottobock-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SDAX-Fundamentaldaten

In diesem Jahr verzeichnet die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die Mutares-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,38 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at