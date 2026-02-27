Freundlicher Handel: Anleger lassen SDAX steigen

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:40 Uhr um 0,22 Prozent fester bei 18 118,93 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 95,312 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,034 Prozent auf 18 086,12 Punkte an der Kurstafel, nach 18 079,94 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 18 077,78 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 279,83 Punkten lag.

So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang einen Gewinn von 0,924 Prozent. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 27.01.2026, den Wert von 18 327,67 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 27.11.2025, einen Stand von 16 540,29 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.02.2025, notierte der SDAX bei 15 007,65 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 4,40 Prozent. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 480,20 Punkten. 17 174,39 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit 1&1 (+ 11,86 Prozent auf 25,00 EUR), Hypoport SE (+ 7,71 Prozent auf 90,80 EUR), Befesa (+ 6,51 Prozent auf 33,68 EUR), Gerresheimer (+ 5,67 Prozent auf 16,59 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,82 Prozent auf 54,65 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil adesso SE (-4,67 Prozent auf 61,30 EUR), Schaeffler (-4,17 Prozent auf 10,33 EUR), HelloFresh (-3,32 Prozent auf 4,75 EUR), Alzchem Group (-3,19 Prozent auf 151,60 EUR) und Stabilus SE (-2,50 Prozent auf 18,72 EUR) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im SDAX

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die HelloFresh-Aktie. 561 945 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX hat die Schaeffler-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 10,233 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die SDAX-Mitglieder auf

2026 hat die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die Mutares-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,96 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

