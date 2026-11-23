ATX
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|ATX im Blick
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23.11.2026 15:58:58
Freundlicher Handel: ATX am Montagnachmittag mit grünem Vorzeichen
Am Montag gewinnt der ATX um 15:40 Uhr via Wiener Börse 2,35 Prozent auf 6 349,93 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 181,704 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,016 Prozent auf 6 205,19 Punkte an der Kurstafel, nach 6 204,21 Punkten am Vortag.
Der ATX verzeichnete bei 6 197,42 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6 377,40 Einheiten.
ATX-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat, am 23.10.2026, stand der ATX noch bei 6 270,26 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, einen Stand von 6 631,80 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 4 789,17 Punkten gehandelt.
Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 18,65 Prozent zu Buche. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 7 043,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern registriert.
ATX-Gewinner und -Verlierer
Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 13,23 Prozent auf 110,40 EUR), PORR (+ 4,62 Prozent auf 35,10 EUR), UNIQA Insurance (+ 4,45 Prozent auf 19,26 EUR), STRABAG SE (+ 3,66 Prozent auf 107,60 EUR) und Raiffeisen (+ 3,56 Prozent auf 59,65 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil OMV (-1,16 Prozent auf 68,15 EUR), Österreichische Post (+ 0,00 Prozent auf 31,50 EUR), EVN (+ 0,00 Prozent auf 30,35 EUR), Wienerberger (+ 0,92 Prozent auf 15,29 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 1,02 Prozent auf 69,50 EUR).
Die teuersten ATX-Konzerne
Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 194 116 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 42,380 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der ATX-Aktien
In diesem Jahr weist die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,01 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|AT & S (AT&S)
|110,80
|13,64%
|Erste Group Bank AG
|112,30
|2,93%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|30,35
|0,00%
|Mayr-Melnhof Karton AG
|69,50
|1,02%
|OMV AG
|68,05
|-1,31%
|Österreichische Post AG
|31,50
|0,00%
|PORR AG
|35,65
|6,26%
|Raiffeisen
|59,90
|3,99%
|STRABAG SE
|107,80
|3,85%
|UNIQA Insurance AG
|19,36
|4,99%
|Wienerberger AG
|15,35
|1,32%
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|6 367,93
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