Für den ATX geht es heute aufwärts.

Am Montag gewinnt der ATX um 15:40 Uhr via Wiener Börse 2,35 Prozent auf 6 349,93 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 181,704 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,016 Prozent auf 6 205,19 Punkte an der Kurstafel, nach 6 204,21 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6 197,42 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6 377,40 Einheiten.

ATX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 23.10.2026, stand der ATX noch bei 6 270,26 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, einen Stand von 6 631,80 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 4 789,17 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 18,65 Prozent zu Buche. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 7 043,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern registriert.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 13,23 Prozent auf 110,40 EUR), PORR (+ 4,62 Prozent auf 35,10 EUR), UNIQA Insurance (+ 4,45 Prozent auf 19,26 EUR), STRABAG SE (+ 3,66 Prozent auf 107,60 EUR) und Raiffeisen (+ 3,56 Prozent auf 59,65 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil OMV (-1,16 Prozent auf 68,15 EUR), Österreichische Post (+ 0,00 Prozent auf 31,50 EUR), EVN (+ 0,00 Prozent auf 30,35 EUR), Wienerberger (+ 0,92 Prozent auf 15,29 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 1,02 Prozent auf 69,50 EUR).

Die teuersten ATX-Konzerne

Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 194 116 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 42,380 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der ATX-Aktien

In diesem Jahr weist die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,01 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at