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14.07.2026 15:59:02
Freundlicher Handel: ATX am Nachmittag auf grünem Terrain
Um 15:40 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,51 Prozent stärker bei 6 497,20 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 180,861 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,016 Prozent tiefer bei 6 463,28 Punkten in den Handel, nach 6 464,30 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6 399,01 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 507,52 Zählern.
So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, stand der ATX bei 6 258,71 Punkten. Der ATX stand vor drei Monaten, am 14.04.2026, bei 5 898,35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.07.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4 476,60 Punkten.
Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 21,40 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 6 599,69 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern markiert.
ATX-Aufsteiger und -Absteiger
Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell Raiffeisen (+ 3,84 Prozent auf 56,80 EUR), Vienna Insurance (+ 2,16 Prozent auf 66,30 EUR), EVN (+ 1,90 Prozent auf 29,55 EUR), voestalpine (+ 1,55 Prozent auf 44,44 EUR) und Verbund (+ 1,28 Prozent auf 59,25 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen DO (-1,46 Prozent auf 202,50 EUR), AT S (AT&S) (-1,41 Prozent auf 181,20 EUR), STRABAG SE (-1,06 Prozent auf 84,20 EUR), BAWAG (-1,03 Prozent auf 173,70 EUR) und CA Immobilien (-0,41 Prozent auf 24,00 EUR).
Die meistgehandelten ATX-Aktien
Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Raiffeisen-Aktie. 192 603 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 45,677 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der ATX-Aktien
Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,37 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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