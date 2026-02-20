Freundlicher Handel: ATX am Nachmittag fester

Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 15:40 Uhr um 0,10 Prozent stärker bei 5 794,49 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 168,204 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,018 Prozent auf 5 787,48 Punkte an der Kurstafel, nach 5 788,53 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 5 817,44 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 771,82 Punkten lag.

ATX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gewann der ATX bereits um 3,06 Prozent. Vor einem Monat, am 20.01.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 5 370,85 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.11.2025, stand der ATX noch bei 4 819,93 Punkten. Der ATX notierte noch vor einem Jahr, am 20.02.2025, bei 4 027,54 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,27 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5 835,02 Punkten. Bei 5 314,88 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit STRABAG SE (+ 3,21 Prozent auf 93,30 EUR), PORR (+ 1,89 Prozent auf 40,40 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,71) Prozent auf 16,64 EUR), Vienna Insurance (+ 1,22 Prozent auf 66,30 EUR) und Andritz (+ 0,96 Prozent auf 73,55 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil DO (-2,30 Prozent auf 212,00 EUR), OMV (-1,70 Prozent auf 54,90 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,37 Prozent auf 35,95 EUR), Wienerberger (-0,98 Prozent auf 30,40 EUR) und Lenzing (-0,78 Prozent auf 25,35 EUR).

Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der voestalpine-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 225 890 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 41,787 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien

Im ATX weist die CPI Europe-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,77 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

