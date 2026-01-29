Freundlicher Handel: ATX am Nachmittag mit Gewinnen

Am Donnerstag bewegt sich der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse 0,66 Prozent stärker bei 5 657,64 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 164,156 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,002 Prozent auf 5 620,75 Punkte an der Kurstafel, nach 5 620,66 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag am Donnerstag bei 5 618,52 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 665,77 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang ein Plus von 2,53 Prozent. Vor einem Monat, am 29.12.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 5 247,96 Punkten. Der ATX wurde vor drei Monaten, am 29.10.2025, mit 4 674,39 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 29.01.2025, wurde der ATX auf 3 819,81 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,72 Prozent nach oben. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 665,77 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 314,88 Zählern erreicht.

ATX-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell Raiffeisen (+ 3,26 Prozent auf 43,10 EUR), OMV (+ 1,83 Prozent auf 50,65 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,59 Prozent auf 31,90 EUR), BAWAG (+ 1,44 Prozent auf 140,60 EUR) und UNIQA Insurance (+ 1,15 Prozent auf 15,78 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil AT S (AT&S) (-1,87 Prozent auf 39,30 EUR), Lenzing (-1,68 Prozent auf 26,40 EUR), PORR (-1,55 Prozent auf 34,90 EUR), Wienerberger (-1,18 Prozent auf 28,46 EUR) und DO (-1,11 Prozent auf 196,60 EUR).

ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im ATX sticht die Raiffeisen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 199 502 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 42,680 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,22 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,72 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

