Palfinger Aktie
WKN: 75830 / ISIN: AT0000758305
|ATX im Fokus
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11.06.2026 12:27:10
Freundlicher Handel: ATX-Anleger greifen am Donnerstagmittag zu
Um 12:09 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 1,60 Prozent höher bei 6 064,36 Punkten. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 168,925 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,000 Prozent stärker bei 5 968,81 Punkten, nach 5 968,81 Punkten am Vortag.
Der ATX verzeichnete bei 5 968,58 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6 071,02 Einheiten.
ATX-Performance seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn gab der ATX bereits um 0,322 Prozent nach. Vor einem Monat, am 11.05.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 5 936,48 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.03.2026, wies der ATX einen Wert von 5 434,40 Punkten auf. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 11.06.2025, den Wert von 4 391,53 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 13,32 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 6 167,48 Punkte. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX
Die Top-Aktien im ATX sind derzeit DO (+ 7,82 Prozent auf 193,00 EUR), Raiffeisen (+ 3,73 Prozent auf 49,52 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,65 Prozent auf 141,80 EUR), Erste Group Bank (+ 2,76 Prozent auf 104,20 EUR) und voestalpine (+ 1,80 Prozent auf 45,28 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen Österreichische Post (+ 0,00 Prozent auf 31,75 EUR), Andritz (+ 0,00 Prozent auf 76,00 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,00 Prozent auf 34,60 EUR), Palfinger (+ 0,00 Prozent auf 32,35 EUR) und Verbund (+ 0,17 Prozent auf 58,55 EUR).
ATX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Erste Group Bank-Aktie aufweisen. 94 056 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 39,967 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Dieses KGV weisen die ATX-Titel auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,02 erwartet. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,83 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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