Palfinger Aktie

Palfinger für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 75830 / ISIN: AT0000758305

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ATX im Fokus 11.06.2026 12:27:10

Freundlicher Handel: ATX-Anleger greifen am Donnerstagmittag zu

Freundlicher Handel: ATX-Anleger greifen am Donnerstagmittag zu

Der ATX performt am Mittag positiv.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 1,60 Prozent höher bei 6 064,36 Punkten. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 168,925 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,000 Prozent stärker bei 5 968,81 Punkten, nach 5 968,81 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 5 968,58 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6 071,02 Einheiten.

ATX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gab der ATX bereits um 0,322 Prozent nach. Vor einem Monat, am 11.05.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 5 936,48 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.03.2026, wies der ATX einen Wert von 5 434,40 Punkten auf. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 11.06.2025, den Wert von 4 391,53 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 13,32 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 6 167,48 Punkte. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind derzeit DO (+ 7,82 Prozent auf 193,00 EUR), Raiffeisen (+ 3,73 Prozent auf 49,52 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,65 Prozent auf 141,80 EUR), Erste Group Bank (+ 2,76 Prozent auf 104,20 EUR) und voestalpine (+ 1,80 Prozent auf 45,28 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen Österreichische Post (+ 0,00 Prozent auf 31,75 EUR), Andritz (+ 0,00 Prozent auf 76,00 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,00 Prozent auf 34,60 EUR), Palfinger (+ 0,00 Prozent auf 32,35 EUR) und Verbund (+ 0,17 Prozent auf 58,55 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Erste Group Bank-Aktie aufweisen. 94 056 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 39,967 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die ATX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,02 erwartet. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,83 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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