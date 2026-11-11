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ATX im Fokus 11.11.2026 12:26:35

Freundlicher Handel: ATX-Anleger greifen am Mittwochmittag zu

Freundlicher Handel: ATX-Anleger greifen am Mittwochmittag zu

Der ATX performt am Mittag positiv.

Um 12:08 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0,34 Prozent höher bei 6 673,49 Punkten. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 190,442 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,009 Prozent stärker bei 6 651,16 Punkten, nach 6 650,55 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6 650,83 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6 731,12 Einheiten.

ATX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der ATX bereits um 3,71 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wies der ATX einen Stand von 6 543,45 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 11.08.2026, wies der ATX einen Wert von 6 672,96 Punkten auf. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 11.11.2025, den Wert von 4 858,93 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 24,70 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 7 043,27 Punkte. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 9,40 Prozent auf 123,40 EUR), UNIQA Insurance (+ 2,08 Prozent auf 18,66 EUR), OMV (+ 1,85 Prozent auf 71,55 EUR), EVN (+ 1,81 Prozent auf 31,00 EUR) und Andritz (+ 1,68 Prozent auf 84,60 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen voestalpine (-3,32 Prozent auf 40,18 EUR), Wienerberger (-1,79 Prozent auf 17,55 EUR), CA Immobilien (-1,42 Prozent auf 20,90 EUR), PORR (-1,20 Prozent auf 32,95 EUR) und Erste Group Bank (-1,02 Prozent auf 116,50 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. 176 817 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 44,516 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die ATX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,97 erwartet. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,78 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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AT & S (AT&S) 124,40 -1,43% AT & S (AT&S)
CA Immobilien 21,15 0,48% CA Immobilien
Erste Group Bank AG 116,90 -0,93% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 31,35 0,32% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
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PORR AG 33,25 0,00% PORR AG
UNIQA Insurance AG 18,94 -0,63% UNIQA Insurance AG
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