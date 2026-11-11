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11.11.2026 12:26:35
Freundlicher Handel: ATX-Anleger greifen am Mittwochmittag zu
Um 12:08 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0,34 Prozent höher bei 6 673,49 Punkten. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 190,442 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,009 Prozent stärker bei 6 651,16 Punkten, nach 6 650,55 Punkten am Vortag.
Der ATX verzeichnete bei 6 650,83 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6 731,12 Einheiten.
ATX-Performance seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn kletterte der ATX bereits um 3,71 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wies der ATX einen Stand von 6 543,45 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 11.08.2026, wies der ATX einen Wert von 6 672,96 Punkten auf. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 11.11.2025, den Wert von 4 858,93 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 24,70 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 7 043,27 Punkte. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX
Die Top-Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 9,40 Prozent auf 123,40 EUR), UNIQA Insurance (+ 2,08 Prozent auf 18,66 EUR), OMV (+ 1,85 Prozent auf 71,55 EUR), EVN (+ 1,81 Prozent auf 31,00 EUR) und Andritz (+ 1,68 Prozent auf 84,60 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen voestalpine (-3,32 Prozent auf 40,18 EUR), Wienerberger (-1,79 Prozent auf 17,55 EUR), CA Immobilien (-1,42 Prozent auf 20,90 EUR), PORR (-1,20 Prozent auf 32,95 EUR) und Erste Group Bank (-1,02 Prozent auf 116,50 EUR).
ATX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. 176 817 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 44,516 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Dieses KGV weisen die ATX-Titel auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,97 erwartet. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,78 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Andritz AG
|84,70
|-1,05%
|AT & S (AT&S)
|124,40
|-1,43%
|CA Immobilien
|21,15
|0,48%
|Erste Group Bank AG
|116,90
|-0,93%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|31,35
|0,32%
|OMV AG
|72,10
|0,07%
|Österreichische Post AG
|32,00
|-0,47%
|PORR AG
|33,25
|0,00%
|UNIQA Insurance AG
|18,94
|-0,63%
|voestalpine AG
|38,36
|-0,05%
|Wienerberger AG
|16,60
|-3,49%
Indizes in diesem Artikel
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