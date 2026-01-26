Freundlicher Handel: ATX beendet den Montagshandel im Plus

Am Montag schloss der ATX nahezu unverändert (plus 0,11 Prozent) bei 5 525,07 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 160,495 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,018 Prozent auf 5 518,15 Punkte an der Kurstafel, nach 5 519,17 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX bei 5 557,04 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5 487,37 Punkten.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, bei 5 247,21 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wurde der ATX mit 4 666,25 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, bei 3 845,21 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 3,24 Prozent. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 5 558,46 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 314,88 Punkten.

ATX-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell Lenzing (+ 2,71 Prozent auf 26,50 EUR), EVN (+ 2,53 Prozent auf 28,40 EUR), Vienna Insurance (+ 1,87 Prozent auf 65,30 EUR), Raiffeisen (+ 1,75 Prozent auf 39,60 EUR) und Wienerberger (+ 1,21 Prozent auf 28,44 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen PORR (-3,57 Prozent auf 33,75 EUR), DO (-2,24 Prozent auf 196,00 EUR), OMV (-1,76 Prozent auf 49,22 EUR), STRABAG SE (-1,71 Prozent auf 80,60 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-1,11 Prozent auf 31,05 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Die Raiffeisen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 402 270 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 41,865 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Blick

Unter den ATX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie mit 6,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,74 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at