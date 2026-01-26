ATX
|
5 525,07
|
5,90
|
0,11 %
|Kursverlauf
|
26.01.2026 17:58:43
Freundlicher Handel: ATX beendet den Montagshandel im Plus
Am Montag schloss der ATX nahezu unverändert (plus 0,11 Prozent) bei 5 525,07 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 160,495 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,018 Prozent auf 5 518,15 Punkte an der Kurstafel, nach 5 519,17 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der ATX bei 5 557,04 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5 487,37 Punkten.
So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, bei 5 247,21 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wurde der ATX mit 4 666,25 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, bei 3 845,21 Punkten.
Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 3,24 Prozent. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 5 558,46 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 314,88 Punkten.
ATX-Top-Flop-Liste
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell Lenzing (+ 2,71 Prozent auf 26,50 EUR), EVN (+ 2,53 Prozent auf 28,40 EUR), Vienna Insurance (+ 1,87 Prozent auf 65,30 EUR), Raiffeisen (+ 1,75 Prozent auf 39,60 EUR) und Wienerberger (+ 1,21 Prozent auf 28,44 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen PORR (-3,57 Prozent auf 33,75 EUR), DO (-2,24 Prozent auf 196,00 EUR), OMV (-1,76 Prozent auf 49,22 EUR), STRABAG SE (-1,71 Prozent auf 80,60 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-1,11 Prozent auf 31,05 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im ATX
Die Raiffeisen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 402 270 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 41,865 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Blick
Unter den ATX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie mit 6,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,74 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|5 525,07
|0,11%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt stabil -- DAX beendet Handel etwas höher -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt fiel am Montag zum Handelsschluss an die Nulllinie zurück. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich etwas höher. An der Wall Street geht es nach oben. An den Börsen in Fernost ging es am Montag mehrheitlich nach unten.