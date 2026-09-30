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|ATX-Marktbericht
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30.09.2026 09:29:11
Freundlicher Handel: ATX bewegt sich zum Handelsstart im Plus
Am Mittwoch bewegt sich der ATX um 09:12 Uhr via Wiener Börse 0,30 Prozent stärker bei 6 955,29 Punkten. Die ATX-Mitglieder sind damit 198,623 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,000 Prozent fester bei 6 934,55 Punkten in den Mittwochshandel, nach 6 934,55 Punkten am Vortag.
Der ATX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 6 965,98 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 934,55 Punkten lag.
So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf
Auf Wochensicht kletterte der ATX bereits um 0,147 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 6 786,58 Punkten. Der ATX wurde am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, mit 6 464,20 Punkten bewertet. Der ATX verzeichnete am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, den Wert von 4 636,01 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 29,96 Prozent. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 7 043,27 Punkte. 5 007,83 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX
Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell Wienerberger (+ 2,09 Prozent auf 17,62 EUR), EVN (+ 1,40 Prozent auf 29,00 EUR), voestalpine (+ 1,25 Prozent auf 45,22 EUR), Verbund (+ 1,24 Prozent auf 65,20 EUR) und DO (+ 1,06 Prozent auf 189,80 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil AT S (AT&S) (-4,17 Prozent auf 207,00 EUR), OMV (-0,70 Prozent auf 70,90 EUR), Lenzing (-0,24 Prozent auf 20,40 EUR), Palfinger (-0,16 Prozent auf 30,35 EUR) und Andritz (-0,12 Prozent auf 84,10 EUR).
ATX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 14 127 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 49,100 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Blick
Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten auf. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,64 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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