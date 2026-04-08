Freundlicher Handel: ATX geht nahezu durch die Decke

Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 3,58 Prozent stärker bei 5 638,25 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 159,654 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,118 Prozent auf 5 436,95 Punkte an der Kurstafel, nach 5 443,35 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 5 657,75 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 436,14 Punkten lag.

ATX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gewann der ATX bereits um 3,33 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, wies der ATX einen Wert von 5 403,65 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 08.01.2026, stand der ATX noch bei 5 412,09 Punkten. Der ATX notierte noch vor einem Jahr, am 08.04.2025, bei 3 705,84 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,35 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5 856,94 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit DO (+ 14,70 Prozent auf 192,00 EUR), voestalpine (+ 9,65 Prozent auf 42,04 EUR), AT S (AT&S) (+ 7,52) Prozent auf 62,90 EUR), Wienerberger (+ 7,20 Prozent auf 24,70 EUR) und Raiffeisen (+ 6,78 Prozent auf 40,34 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil OMV (-4,01 Prozent auf 61,05 EUR), Verbund (-3,13 Prozent auf 65,00 EUR), EVN (-0,52 Prozent auf 28,90 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,14 Prozent auf 36,10 EUR) und Österreichische Post (+ 0,86 Prozent auf 35,30 EUR).

Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der voestalpine-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 251 993 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 36,549 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien

Im ATX weist die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,28 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at