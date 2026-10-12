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ATX-Entwicklung 12.10.2026 12:26:45

Freundlicher Handel: ATX klettert am Mittag

Freundlicher Handel: ATX klettert am Mittag

Der ATX steigt am ersten Tag der Woche.

Am Montag legt der ATX um 12:09 Uhr via Wiener Börse um 0,83 Prozent auf 6 597,55 Punkte zu. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 185,670 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,025 Prozent auf 6 545,11 Punkte an der Kurstafel, nach 6 543,45 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 6 545,11 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 612,13 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wurde der ATX mit 6 885,23 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, den Stand von 6 484,89 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX notierte am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 4 666,71 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 23,28 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 7 043,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Punkten erreicht.

Heutige Tops und Flops im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit Lenzing (+ 9,33 Prozent auf 11,48 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,56 Prozent auf 220,50 EUR), Raiffeisen (+ 1,88 Prozent auf 56,80 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,80 Prozent auf 16,94 EUR) und Erste Group Bank (+ 1,57 Prozent auf 110,30 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil Palfinger (-0,95 Prozent auf 25,95 EUR), voestalpine (-0,81 Prozent auf 44,20 EUR), OMV (-0,42 Prozent auf 71,65 EUR), EVN (-0,34 Prozent auf 28,90 EUR) und DO (-0,31 Prozent auf 194,40 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Lenzing-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 163 359 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 42,186 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Blick

2026 präsentiert die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,61 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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