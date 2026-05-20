Freundlicher Handel: ATX klettert schlussendlich

Zum Handelsende gewann der ATX im Wiener Börse-Handel 1,15 Prozent auf 5 904,09 Punkte. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 167,225 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,007 Prozent fester bei 5 837,35 Punkten in den Mittwochshandel, nach 5 836,92 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag am Mittwoch bei 5 943,70 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 823,78 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht stieg der ATX bereits um 0,773 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.04.2026, erreichte der ATX einen Stand von 5 866,33 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.02.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 5 807,44 Punkten. Der ATX wies vor einem Jahr, am 20.05.2025, einen Wert von 4 455,03 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10,32 Prozent aufwärts. Bei 6 018,30 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 007,83 Punkten.

Die Tops und Flops im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 12,16 Prozent auf 116,20 EUR), DO (+ 4,56 Prozent auf 183,60 EUR), voestalpine (+ 3,49 Prozent auf 45,68 EUR), Raiffeisen (+ 2,44 Prozent auf 46,10 EUR) und Andritz (+ 2,35 Prozent auf 74,00 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil Verbund (-3,15 Prozent auf 59,90 EUR), PORR (-1,45 Prozent auf 34,10 EUR), OMV (-1,34 Prozent auf 62,80 EUR), STRABAG SE (-1,16 Prozent auf 85,00 EUR) und Vienna Insurance (-0,92 Prozent auf 64,40 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 365 249 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 37,384 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,87 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,14 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at