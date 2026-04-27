Freundlicher Handel: ATX legt am Mittag zu

Der ATX macht am ersten Tag der Woche Gewinne.

Um 12:09 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,45 Prozent stärker bei 5 779,74 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 165,140 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der ATX 0,020 Prozent stärker bei 5 754,99 Punkten, nach 5 753,83 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 5 754,99 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 796,28 Punkten lag.

ATX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 27.03.2026, wurde der ATX mit 5 270,78 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 27.01.2026, wurde der ATX mit 5 619,76 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, wurde der ATX mit 4 061,59 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,00 Prozent aufwärts. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 972,19 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit Wienerberger (+ 2,45 Prozent auf 25,04 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2,03 Prozent auf 37,65 EUR), BAWAG (+ 1,59 Prozent auf 147,10 EUR), PORR (+ 1,30 Prozent auf 38,85 EUR) und EVN (+ 1,06 Prozent auf 28,65 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen AT S (AT&S) (-3,59 Prozent auf 94,00 EUR), STRABAG SE (-1,61 Prozent auf 85,50 EUR), Palfinger (-0,81 Prozent auf 36,90 EUR), Lenzing (-0,43 Prozent auf 23,30 EUR) und DO (-0,23 Prozent auf 172,60 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die AT S (AT&S)-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 94 274 Aktien gehandelt. Im ATX nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 38,743 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Blick

Die Raiffeisen-Aktie weist mit 6,60 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,70 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at