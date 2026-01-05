Freundlicher Handel: ATX legt zum Start zu

Der ATX behält sein positives Vorzeichen auch heute.

Im ATX geht es im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,95 Prozent aufwärts auf 5 377,03 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 156,672 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,473 Prozent höher bei 5 351,54 Punkten, nach 5 326,33 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag am Montag bei 5 383,62 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 351,54 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf

Der ATX lag vor einem Monat, am 05.12.2025, bei 5 081,82 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, erreichte der ATX einen Stand von 4 756,79 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, wies der ATX einen Wert von 3 650,85 Punkten auf.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 2,99 Prozent auf 29,25 EUR), STRABAG SE (+ 2,98 Prozent auf 82,90 EUR), EVN (+ 1,64 Prozent auf 27,85 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,52 Prozent auf 33,30 EUR) und Raiffeisen (+ 1,12 Prozent auf 38,08 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil Vienna Insurance (-1,03 Prozent auf 67,10 EUR), CA Immobilien (-0,53 Prozent auf 22,42 EUR), DO (-0,25 Prozent auf 202,00 EUR), Erste Group Bank (-0,19 Prozent auf 103,70 EUR) und Österreichische Post (-0,16 Prozent auf 31,30 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Schoeller-Bleckmann-Aktie. 42 038 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 40,350 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die ATX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,01 erwartet. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,95 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at