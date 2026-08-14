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Index-Performance im Fokus 14.08.2026 17:58:56

Freundlicher Handel: ATX letztendlich in der Gewinnzone

Freundlicher Handel: ATX letztendlich in der Gewinnzone

Beim ATX standen die Signale letztendlich auf Stabilisierung.

Der ATX beendete den Freitagshandel nahezu unverändert (plus 0,07 Prozent) bei 6 733,16 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 187,079 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,003 Prozent auf 6 728,38 Punkte an der Kurstafel, nach 6 728,18 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6 750,46 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 6 691,95 Punkten.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 1,20 Prozent nach oben. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 14.07.2026, einen Stand von 6 505,39 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.05.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 5 921,80 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.08.2025, wurde der ATX auf 4 771,50 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 25,81 Prozent aufwärts. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 6 780,42 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

ATX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 3,22 Prozent auf 173,20 EUR), Wienerberger (+ 1,17 Prozent auf 20,74 EUR), Raiffeisen (+ 1,04 Prozent auf 62,90 EUR), OMV (+ 0,54 Prozent auf 65,75 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,33 Prozent auf 18,20 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen voestalpine (-3,20 Prozent auf 45,32 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,85 Prozent auf 29,00 EUR), STRABAG SE (-0,71 Prozent auf 84,40 EUR), Palfinger (-0,49 Prozent auf 30,55 EUR) und Lenzing (-0,43 Prozent auf 23,00 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 203 113 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 47,352 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.

ATX-Fundamentaldaten im Blick

Im ATX verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,00 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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AT & S (AT&S) 173,20 3,22% AT & S (AT&S)
Erste Group Bank AG 122,60 0,00% Erste Group Bank AG
Lenzing AG 23,00 -0,43% Lenzing AG
OMV AG 65,75 0,54% OMV AG
Österreichische Post AG 30,80 0,16% Österreichische Post AG
Palfinger AG 30,55 -0,49% Palfinger AG
Raiffeisen 62,90 1,04% Raiffeisen
Schoeller-Bleckmann 29,00 -0,85% Schoeller-Bleckmann
STRABAG SE 84,40 -0,71% STRABAG SE
UNIQA Insurance AG 18,20 0,33% UNIQA Insurance AG
voestalpine AG 45,32 -3,20% voestalpine AG
Wienerberger AG 20,74 1,17% Wienerberger AG

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ATX 6 733,16 0,07%

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