Lenzing Aktie
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
|Index-Performance im Fokus
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14.08.2026 17:58:56
Freundlicher Handel: ATX letztendlich in der Gewinnzone
Der ATX beendete den Freitagshandel nahezu unverändert (plus 0,07 Prozent) bei 6 733,16 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 187,079 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,003 Prozent auf 6 728,38 Punkte an der Kurstafel, nach 6 728,18 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6 750,46 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 6 691,95 Punkten.
So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 1,20 Prozent nach oben. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 14.07.2026, einen Stand von 6 505,39 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.05.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 5 921,80 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.08.2025, wurde der ATX auf 4 771,50 Punkte taxiert.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 25,81 Prozent aufwärts. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 6 780,42 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
ATX-Top-Flop-Aktien
Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 3,22 Prozent auf 173,20 EUR), Wienerberger (+ 1,17 Prozent auf 20,74 EUR), Raiffeisen (+ 1,04 Prozent auf 62,90 EUR), OMV (+ 0,54 Prozent auf 65,75 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,33 Prozent auf 18,20 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen voestalpine (-3,20 Prozent auf 45,32 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,85 Prozent auf 29,00 EUR), STRABAG SE (-0,71 Prozent auf 84,40 EUR), Palfinger (-0,49 Prozent auf 30,55 EUR) und Lenzing (-0,43 Prozent auf 23,00 EUR).
Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 203 113 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 47,352 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.
ATX-Fundamentaldaten im Blick
Im ATX verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,00 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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