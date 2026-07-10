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ATX-Kursentwicklung 10.07.2026 15:59:04

Freundlicher Handel: ATX mit Zuschlägen

Freundlicher Handel: ATX mit Zuschlägen

Das macht der ATX am Nachmittag.

Der ATX legt im Wiener Börse-Handel um 15:40 Uhr um 0,61 Prozent auf 6 495,99 Punkte zu. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 177,933 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,026 Prozent auf 6 458,49 Punkte an der Kurstafel, nach 6 456,83 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6 452,80 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 507,03 Zählern.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang Verluste von 1,07 Prozent. Vor einem Monat, am 10.06.2026, lag der ATX-Kurs bei 5 968,81 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.04.2026, lag der ATX bei 5 813,68 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 10.07.2025, einen Stand von 4 505,40 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 21,38 Prozent. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 6 599,69 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Punkten registriert.

ATX-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell voestalpine (+ 6,76 Prozent auf 43,56 EUR), OMV (+ 1,44 Prozent auf 59,85 EUR), Raiffeisen (+ 1,01 Prozent auf 54,80 EUR), Vienna Insurance (+ 0,91 Prozent auf 66,70 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,85 Prozent auf 118,10 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen PORR (-9,82 Prozent auf 39,05 EUR), AT S (AT&S) (-1,98 Prozent auf 188,00 EUR), Palfinger (-1,10 Prozent auf 31,60 EUR), EVN (-0,69 Prozent auf 28,90 EUR) und DO (-0,24 Prozent auf 210,50 EUR).

Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX sticht die PORR-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 352 117 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX mit 43,890 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Blick

Unter den ATX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,70 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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