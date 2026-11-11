ATX

6 685,89
-52,96
-0,79 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
ATX im Blick 11.11.2026 15:58:48

Freundlicher Handel: ATX nachmittags in der Gewinnzone

Freundlicher Handel: ATX nachmittags in der Gewinnzone

Das macht das Börsenbarometer in Wien.

Um 15:41 Uhr klettert der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,69 Prozent auf 6 696,68 Punkte. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 190,442 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,009 Prozent auf 6 651,16 Punkte an der Kurstafel, nach 6 650,55 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX betrug 6 731,12 Punkte, das Tagestief hingegen 6 650,83 Zähler.

ATX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gewann der ATX bereits um 4,07 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, einen Wert von 6 543,45 Punkten auf. Der ATX wies vor drei Monaten, am 11.08.2026, einen Stand von 6 672,96 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, lag der ATX bei 4 858,93 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 25,13 Prozent aufwärts. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 7 043,27 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 8,87 Prozent auf 122,80 EUR), UNIQA Insurance (+ 2,95 Prozent auf 18,82 EUR), Andritz (+ 2,64 Prozent auf 85,40 EUR), Vienna Insurance (+ 2,56 Prozent auf 76,10 EUR) und EVN (+ 1,97 Prozent auf 31,05 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil voestalpine (-4,86 Prozent auf 39,54 EUR), Wienerberger (-1,62 Prozent auf 17,58 EUR), DO (-0,89 Prozent auf 223,50 EUR), CA Immobilien (-0,47 Prozent auf 21,10 EUR) und PORR (-0,45 Prozent auf 33,20 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. 300 461 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 44,516 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der ATX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,97 erwartet. OMV lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,78 Prozent.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX
Zum ATX-Chart
Zur ATX-Realtime-Indikation

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Andritz AG 84,80 -0,93% Andritz AG
AT & S (AT&S) 121,80 -3,49% AT & S (AT&S)
CA Immobilien 20,95 -0,48% CA Immobilien
DO & CO 234,00 4,00% DO & CO
Erste Group Bank AG 116,50 -1,27% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 31,30 0,16% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
OMV AG 72,85 1,11% OMV AG
Österreichische Post AG 31,95 -0,62% Österreichische Post AG
PORR AG 33,00 -0,75% PORR AG
UNIQA Insurance AG 18,90 -0,84% UNIQA Insurance AG
Vienna Insurance 77,60 1,04% Vienna Insurance
voestalpine AG 37,80 -1,51% voestalpine AG
Wienerberger AG 16,38 -4,77% Wienerberger AG

Indizes in diesem Artikel

ATX 6 685,89 -0,79%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich schwächer -- DAX nach Rekord schließlich fester - erstmals 27.000-Punkte-Marke geknackt -- US-Börsen zum Handelsende leichter -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Anleger am heimischen Aktienmarkt hielten sich am Donnerstag zurück. Der deutsche Leitindex erklomm ein neues Rekordhoch. Die US-Börsen zeigten sich schwächer. Die Börsen in Asien verbuchten am Donnerstag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen