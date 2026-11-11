Freundlicher Handel: ATX nachmittags in der Gewinnzone

Um 15:41 Uhr klettert der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,69 Prozent auf 6 696,68 Punkte. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 190,442 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,009 Prozent auf 6 651,16 Punkte an der Kurstafel, nach 6 650,55 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX betrug 6 731,12 Punkte, das Tagestief hingegen 6 650,83 Zähler.

ATX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gewann der ATX bereits um 4,07 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, einen Wert von 6 543,45 Punkten auf. Der ATX wies vor drei Monaten, am 11.08.2026, einen Stand von 6 672,96 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, lag der ATX bei 4 858,93 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 25,13 Prozent aufwärts. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 7 043,27 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 8,87 Prozent auf 122,80 EUR), UNIQA Insurance (+ 2,95 Prozent auf 18,82 EUR), Andritz (+ 2,64 Prozent auf 85,40 EUR), Vienna Insurance (+ 2,56 Prozent auf 76,10 EUR) und EVN (+ 1,97 Prozent auf 31,05 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil voestalpine (-4,86 Prozent auf 39,54 EUR), Wienerberger (-1,62 Prozent auf 17,58 EUR), DO (-0,89 Prozent auf 223,50 EUR), CA Immobilien (-0,47 Prozent auf 21,10 EUR) und PORR (-0,45 Prozent auf 33,20 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. 300 461 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 44,516 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der ATX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,97 erwartet. OMV lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,78 Prozent.

Redaktion finanzen.at