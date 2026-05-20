Freundlicher Handel: ATX präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester

Um 15:40 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,63 Prozent fester bei 5 873,88 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 167,225 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,007 Prozent auf 5 837,35 Punkte an der Kurstafel, nach 5 836,92 Punkten am Vortag.

Bei 5 823,78 Einheiten erreichte der ATX sein Tagestief, während er hingegen mit 5 887,37 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 0,258 Prozent. Der ATX bewegte sich noch vor einem Monat, am 20.04.2026, bei 5 866,33 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 20.02.2026, den Wert von 5 807,44 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.05.2025, wurde der ATX mit 4 455,03 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 9,76 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 6 018,30 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 7,34 Prozent auf 111,20 EUR), Raiffeisen (+ 2,36 Prozent auf 46,06 EUR), DO (+ 1,94 Prozent auf 179,00 EUR), voestalpine (+ 1,77 Prozent auf 44,92 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,72 Prozent auf 16,76 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil Verbund (-1,37 Prozent auf 61,00 EUR), PORR (-1,01 Prozent auf 34,25 EUR), Vienna Insurance (-0,62 Prozent auf 64,60 EUR), Österreichische Post (-0,48 Prozent auf 30,90 EUR) und Palfinger (-0,45 Prozent auf 33,35 EUR).

Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der AT S (AT&S)-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 167 821 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 37,384 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,14 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at