Freundlicher Handel: ATX präsentiert sich nachmittags fester

Heute wagen sich die Anleger in Wien aus der Reserve.

Um 15:41 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 1,27 Prozent stärker bei 6 432,20 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 178,317 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,013 Prozent auf 6 352,57 Punkte an der Kurstafel, nach 6 351,75 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 6 350,55 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 440,42 Punkten lag.

ATX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, erreichte der ATX einen Stand von 6 148,87 Punkten. Am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 5 293,88 Punkten. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, wies der ATX einen Wert von 4 430,29 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 20,19 Prozent. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 6 599,69 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 007,83 Zählern.

Tops und Flops im ATX aktuell

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 7,29 Prozent auf 206,00 EUR), Raiffeisen (+ 1,74 Prozent auf 55,70 EUR), voestalpine (+ 1,58 Prozent auf 41,08 EUR), OMV (+ 1,48 Prozent auf 54,85 EUR) und Erste Group Bank (+ 1,22 Prozent auf 116,30 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil DO (-2,04 Prozent auf 216,00 EUR), EVN (-1,20 Prozent auf 28,80 EUR), Österreichische Post (-1,11 Prozent auf 31,15 EUR), Verbund (-0,90 Prozent auf 55,15 EUR) und CA Immobilien (-0,64 Prozent auf 23,15 EUR).

Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der voestalpine-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 134 503 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 44,939 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,59 zu Buche schlagen. Mit 8,36 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at