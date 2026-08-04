AT & S Aktie
WKN: 96998 / ISIN: AT0000969985
|Wiener Börse-Handel im Fokus
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04.08.2026 12:26:31
Freundlicher Handel: ATX Prime am Mittag mit Zuschlägen
Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr um 0,58 Prozent fester bei 3 259,47 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,011 Prozent auf 3 241,03 Punkte an der Kurstafel, nach 3 240,66 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des ATX Prime lag heute bei 3 241,03 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 277,17 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, notierte der ATX Prime bei 3 227,82 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 04.05.2026, den Stand von 2 836,62 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.08.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 262,06 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 22,62 Prozent. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 3 277,17 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Top und Flops heute
Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit Rosenbauer (+ 3,17 Prozent auf 65,00 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,17 Prozent auf 143,00 EUR), Polytec (+ 2,89 Prozent auf 4,99 EUR), ZUMTOBEL (+ 2,24 Prozent auf 4,10 EUR) und PORR (+ 1,48 Prozent auf 37,80 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Wolford (-7,27 Prozent auf 2,04 EUR), AMAG (-1,77 Prozent auf 27,80 EUR), Semperit (-1,33 Prozent auf 14,80 EUR), CPI Europe (-0,90 Prozent auf 15,46 EUR) und Lenzing (-0,81 Prozent auf 24,55 EUR).
Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im ATX Prime weist die AT S (AT&S)-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 73 706 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 43,817 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf
In diesem Jahr verzeichnet die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,04 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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