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ATX Prime im Fokus 09.11.2026 12:26:55

Freundlicher Handel: ATX Prime am Montagmittag fester

Freundlicher Handel: ATX Prime am Montagmittag fester

Am Mittag zeigen sich die Anleger in Wien zuversichtlich.

Am Montag geht es im ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse um 1,50 Prozent auf 3 206,29 Punkte nach oben. Zuvor ging der ATX Prime 0,000 Prozent höher bei 3 159,01 Punkten in den Montagshandel, nach 3 159,01 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 3 155,86 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 207,12 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 09.10.2026, bewegte sich der ATX Prime bei 3 212,80 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wurde am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, mit 3 277,74 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 2 361,33 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 20,62 Prozent aufwärts. Bei 3 448,52 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Bei 2 489,01 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 6,05 Prozent auf 112,20 EUR), Frequentis (+ 5,77 Prozent auf 62,30 EUR), Raiffeisen (+ 2,73 Prozent auf 60,15 EUR), BAWAG (+ 2,64 Prozent auf 167,00 EUR) und DO (+ 2,52 Prozent auf 224,00 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen Wolford (-9,26 Prozent auf 1,96 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,63 Prozent auf 3,70 EUR), Semperit (-1,71 Prozent auf 17,25 EUR), FACC (-1,34 Prozent auf 13,26 EUR) und ZUMTOBEL (-1,04 Prozent auf 3,80 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die AT S (AT&S)-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 93 253 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime mit 43,312 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte

Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,71 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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AT & S (AT&S) 113,00 6,81% AT & S (AT&S)
BAWAG 167,70 3,07% BAWAG
DO & CO 224,50 2,75% DO & CO
Erste Group Bank AG 114,20 2,42% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 31,10 0,81% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
FACC AG 13,30 -1,04% FACC AG
Frequentis 61,80 4,92% Frequentis
Kapsch TrafficCom AG 3,70 -2,63% Kapsch TrafficCom AG
OMV AG 71,15 -0,84% OMV AG
Raiffeisen 60,25 2,90% Raiffeisen
Semperit AG Holding 17,35 -1,14% Semperit AG Holding
Wolford AG 1,96 -9,26% Wolford AG
ZUMTOBEL AG 3,81 -0,78% ZUMTOBEL AG

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ATX Prime 3 211,57 1,66%

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