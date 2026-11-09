ATX Prime
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50,85
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1,61 %
|ATX Prime im Fokus
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09.11.2026 12:26:55
Freundlicher Handel: ATX Prime am Montagmittag fester
Am Montag geht es im ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse um 1,50 Prozent auf 3 206,29 Punkte nach oben. Zuvor ging der ATX Prime 0,000 Prozent höher bei 3 159,01 Punkten in den Montagshandel, nach 3 159,01 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 3 155,86 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 207,12 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres
Noch vor einem Monat, am 09.10.2026, bewegte sich der ATX Prime bei 3 212,80 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wurde am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, mit 3 277,74 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 2 361,33 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 20,62 Prozent aufwärts. Bei 3 448,52 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Bei 2 489,01 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
ATX Prime-Top-Flop-Aktien
Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 6,05 Prozent auf 112,20 EUR), Frequentis (+ 5,77 Prozent auf 62,30 EUR), Raiffeisen (+ 2,73 Prozent auf 60,15 EUR), BAWAG (+ 2,64 Prozent auf 167,00 EUR) und DO (+ 2,52 Prozent auf 224,00 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen Wolford (-9,26 Prozent auf 1,96 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,63 Prozent auf 3,70 EUR), Semperit (-1,71 Prozent auf 17,25 EUR), FACC (-1,34 Prozent auf 13,26 EUR) und ZUMTOBEL (-1,04 Prozent auf 3,80 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert
Aktuell weist die AT S (AT&S)-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 93 253 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime mit 43,312 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte
Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,71 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|AT & S (AT&S)
|113,00
|6,81%
|BAWAG
|167,70
|3,07%
|DO & CO
|224,50
|2,75%
|Erste Group Bank AG
|114,20
|2,42%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|31,10
|0,81%
|FACC AG
|13,30
|-1,04%
|Frequentis
|61,80
|4,92%
|Kapsch TrafficCom AG
|3,70
|-2,63%
|OMV AG
|71,15
|-0,84%
|Raiffeisen
|60,25
|2,90%
|Semperit AG Holding
|17,35
|-1,14%
|Wolford AG
|1,96
|-9,26%
|ZUMTOBEL AG
|3,81
|-0,78%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|3 211,57
|1,66%