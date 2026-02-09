Addiko Bank Aktie

Addiko Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PMK5 / ISIN: AT000ADDIKO0

ATX Prime-Entwicklung 09.02.2026 12:27:00

Freundlicher Handel: ATX Prime auf grünem Terrain

Freundlicher Handel: ATX Prime auf grünem Terrain

Heute wagen sich die Börsianer in Wien aus der Reserve.

Am Montag bewegt sich der ATX Prime um 12:10 Uhr via Wiener Börse 0,68 Prozent höher bei 2 832,81 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,004 Prozent auf 2 813,89 Punkte an der Kurstafel, nach 2 813,77 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag heute bei 2 813,34 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 850,03 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Der ATX Prime stand vor einem Monat, am 09.01.2026, bei 2 685,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 2 361,33 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, notierte der ATX Prime bei 1 940,62 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 6,57 Prozent zu. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 855,52 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2 638,17 Punkten.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit Wolford (+ 6,00 Prozent auf 3,18 EUR), ZUMTOBEL (+ 2,50 Prozent auf 3,70 EUR), Raiffeisen (+ 2,24) Prozent auf 42,96 EUR), STRABAG SE (+ 2,22 Prozent auf 92,00 EUR) und PORR (+ 2,18 Prozent auf 37,45 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Addiko Bank (-2,26 Prozent auf 26,00 EUR), Verbund (-1,71 Prozent auf 60,40 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,67 Prozent auf 5,90 EUR), CPI Europe (-1,56 Prozent auf 15,80 EUR) und Telekom Austria (-1,26 Prozent auf 9,40 EUR).

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 137 568 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 41,554 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Fokus

Die Kapsch TrafficCom-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Mit 8,16 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Alle ATX Prime-Werte

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Addiko Bank

Analysen zu Addiko Bank

06.10.23 Addiko Bank accumulate Erste Group Bank
28.01.22 Addiko Bank accumulate Erste Group Bank
28.01.22 Addiko Bank accumulate Erste Group Bank
26.11.21 Addiko Bank accumulate Erste Group Bank
19.08.21 Addiko Bank neutral Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel

Addiko Bank 26,30 -1,13% Addiko Bank
CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ) 15,75 -1,87% CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
Erste Group Bank AG 108,60 1,50% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 29,00 -0,34% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Kapsch TrafficCom AG 6,00 0,00% Kapsch TrafficCom AG
OMV AG 52,05 -0,19% OMV AG
PORR AG 37,60 2,59% PORR AG
Raiffeisen 42,96 2,24% Raiffeisen
STRABAG SE 92,00 2,22% STRABAG SE
Telekom Austria AG 9,37 -1,58% Telekom Austria AG
Verbund AG 60,35 -1,79% Verbund AG
voestalpine AG 43,00 0,70% voestalpine AG
Wolford AG 3,18 6,00% Wolford AG
ZUMTOBEL AG 3,73 3,33% ZUMTOBEL AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 2 840,93 0,97%

