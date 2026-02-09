Freundlicher Handel: ATX Prime auf grünem Terrain

Heute wagen sich die Börsianer in Wien aus der Reserve.

Am Montag bewegt sich der ATX Prime um 12:10 Uhr via Wiener Börse 0,68 Prozent höher bei 2 832,81 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,004 Prozent auf 2 813,89 Punkte an der Kurstafel, nach 2 813,77 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag heute bei 2 813,34 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 850,03 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Der ATX Prime stand vor einem Monat, am 09.01.2026, bei 2 685,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 2 361,33 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, notierte der ATX Prime bei 1 940,62 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 6,57 Prozent zu. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 855,52 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2 638,17 Punkten.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit Wolford (+ 6,00 Prozent auf 3,18 EUR), ZUMTOBEL (+ 2,50 Prozent auf 3,70 EUR), Raiffeisen (+ 2,24) Prozent auf 42,96 EUR), STRABAG SE (+ 2,22 Prozent auf 92,00 EUR) und PORR (+ 2,18 Prozent auf 37,45 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Addiko Bank (-2,26 Prozent auf 26,00 EUR), Verbund (-1,71 Prozent auf 60,40 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,67 Prozent auf 5,90 EUR), CPI Europe (-1,56 Prozent auf 15,80 EUR) und Telekom Austria (-1,26 Prozent auf 9,40 EUR).

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 137 568 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 41,554 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Fokus

Die Kapsch TrafficCom-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Mit 8,16 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at