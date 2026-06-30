Freundlicher Handel: ATX Prime beendet die Dienstagssitzung in der Gewinnzone

Am Dienstag ging es im ATX Prime via Wiener Börse letztendlich um 1,64 Prozent auf 3 177,12 Punkte nach oben. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,012 Prozent auf 3 126,15 Punkte an der Kurstafel, nach 3 125,77 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 180,03 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 125,22 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, erreichte der ATX Prime einen Stand von 3 039,39 Punkten. Der ATX Prime lag noch am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, bei 2 629,59 Punkten. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, wurde der ATX Prime auf 2 228,38 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 19,52 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 3 243,92 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 489,01 Punkten.

ATX Prime-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 9,90 Prozent auf 211,00 EUR), Marinomed Biotech (+ 8,74 Prozent auf 9,95 EUR), Polytec (+ 3,16 Prozent auf 4,57 EUR), OMV (+ 2,04 Prozent auf 55,15 EUR) und Raiffeisen (+ 2,01 Prozent auf 55,85 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Kapsch TrafficCom (-2,63 Prozent auf 5,18 EUR), Frequentis (-2,43 Prozent auf 60,30 EUR), CA Immobilien (-2,15 Prozent auf 22,80 EUR), EVN (-1,89 Prozent auf 28,60 EUR) und Österreichische Post (-1,59 Prozent auf 31,00 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der OMV-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 438 640 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 44,939 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,59 erwartet. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,36 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at