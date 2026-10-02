Freundlicher Handel: ATX Prime beginnt Freitagshandel im Plus

Der ATX Prime setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Morgen fort.

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,11 Prozent höher bei 3 282,85 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,033 Prozent höher bei 3 280,20 Punkten, nach 3 279,13 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 292,31 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 275,83 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche sank der ATX Prime bereits um 3,49 Prozent. Vor einem Monat, am 02.09.2026, lag der ATX Prime noch bei 3 320,13 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.07.2026, lag der ATX Prime bei 3 193,76 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 02.10.2025, einen Stand von 2 353,39 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 23,50 Prozent nach oben. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3 448,52 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 489,01 Punkte.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell AT S (AT&S) (+ 2,97 Prozent auf 208,00 EUR), Wienerberger (+ 1,75 Prozent auf 16,82 EUR), Andritz (+ 1,09 Prozent auf 83,10 EUR), Telekom Austria (+ 0,89 Prozent auf 9,08 EUR) und EVN (+ 0,87 Prozent auf 28,95 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen Lenzing (-32,92 Prozent auf 13,08 EUR), Wolford (-7,08 Prozent auf 2,10 EUR), Palfinger (-1,32 Prozent auf 26,20 EUR), UBM Development (-1,22 Prozent auf 16,20 EUR) und Flughafen Wien (-1,12 Prozent auf 52,80 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX Prime weist die Lenzing-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 43 146 Aktien gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 47,041 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Titel auf

Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Mit 6,66 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at