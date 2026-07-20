Freundlicher Handel: ATX Prime bewegt sich zum Handelsende im Plus

Der ATX Prime stieg im Wiener Börse-Handel zum Handelsschluss um 0,47 Prozent auf 3 151,55 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0,004 Prozent tiefer bei 3 136,71 Punkten, nach 3 136,85 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 3 118,56 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 162,72 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, den Wert von 3 212,66 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.04.2026, lag der ATX Prime noch bei 2 903,12 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, bei 2 255,29 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 18,56 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3 243,92 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Marinomed Biotech (+ 29,47 Prozent auf 4,92 EUR), Frequentis (+ 6,08 Prozent auf 71,50 EUR), ZUMTOBEL (+ 4,87 Prozent auf 4,09 EUR), Addiko Bank (+ 2,23 Prozent auf 27,50 EUR) und FACC (+ 2,05 Prozent auf 15,94 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Warimpex (-5,49 Prozent auf 0,48 EUR), Rosenbauer (-3,30 Prozent auf 58,60 EUR), Wienerberger (-2,79 Prozent auf 22,30 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,46 Prozent auf 81,10 EUR) und Telekom Austria (-1,39 Prozent auf 9,92 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die OMV-Aktie. 443 499 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 43,385 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,45 zu Buche schlagen. Mit 7,28 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at