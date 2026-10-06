voestalpine Aktie
WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503
|Index-Performance im Fokus
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06.10.2026 12:26:45
Freundlicher Handel: ATX Prime-Börsianer greifen mittags zu
Am Dienstag geht es im ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse um 0,96 Prozent auf 3 340,42 Punkte aufwärts. In den Handel ging der ATX Prime 0,001 Prozent tiefer bei 3 308,67 Punkten, nach 3 308,71 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 3 307,87 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 349,72 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime stand am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bei 3 369,49 Punkten. Der ATX Prime wurde vor drei Monaten, am 06.07.2026, mit 3 226,80 Punkten bewertet. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 06.10.2025, den Stand von 2 364,31 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 25,67 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3 448,52 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2 489,01 Punkten.
Top und Flops heute
Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell Warimpex (+ 4,78 Prozent auf 0,48 EUR), Andritz (+ 2,90 Prozent auf 85,20 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,86 Prozent auf 233,50 EUR), CA Immobilien (+ 2,10 Prozent auf 21,90 EUR) und voestalpine (+ 1,78 Prozent auf 44,70 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Wolford (-6,25 Prozent auf 2,10 EUR), PORR (-1,61 Prozent auf 30,55 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,48 Prozent auf 3,99 EUR), Polytec (-1,35 Prozent auf 5,86 EUR) und Flughafen Wien (-1,13 Prozent auf 52,60 EUR).
ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 521 960 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 44,633 Mrd. Euro.
Dieses KGV weisen die ATX Prime-Aktien auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,28 erwartet. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,56 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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12:26
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|Erste Group Bank buy
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|28.09.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|28.09.26
|Erste Group Bank buy
|UBS AG
|14.09.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|28.09.26
|Erste Group Bank buy
|UBS AG
|14.09.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|28.09.26
|Erste Group Bank buy
|UBS AG
|14.09.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|03.03.26
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|04.11.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|06.08.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|05.03.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|31.10.23
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|01.12.23
|Erste Group Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.07.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|06.05.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|01.03.21
|Erste Group Bank neutral
|Credit Suisse Group
|01.02.21
|Erste Group Bank Neutral
|Credit Suisse Group
Aktien in diesem Artikel
|Andritz AG
|84,50
|2,05%
|AT & S (AT&S)
|226,00
|-0,44%
|CA Immobilien
|21,90
|2,10%
|Erste Group Bank AG
|116,30
|1,22%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|28,80
|-0,35%
|Flughafen Wien AG
|53,60
|0,75%
|Kapsch TrafficCom AG
|4,05
|0,00%
|OMV AG
|71,20
|0,21%
|Polytec
|5,90
|-0,67%
|PORR AG
|30,65
|-1,29%
|voestalpine AG
|44,60
|1,55%
|Warimpex
|0,48
|4,78%
|Wienerberger AG
|16,06
|-3,77%
|Wolford AG
|2,24
|0,00%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|3 329,63
|0,63%
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