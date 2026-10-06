voestalpine Aktie

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WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503

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Index-Performance im Fokus 06.10.2026 12:26:45

Freundlicher Handel: ATX Prime-Börsianer greifen mittags zu

Freundlicher Handel: ATX Prime-Börsianer greifen mittags zu

Heute zeigen sich die Anleger in Wien optimistisch.

Am Dienstag geht es im ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse um 0,96 Prozent auf 3 340,42 Punkte aufwärts. In den Handel ging der ATX Prime 0,001 Prozent tiefer bei 3 308,67 Punkten, nach 3 308,71 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 3 307,87 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 349,72 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime stand am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bei 3 369,49 Punkten. Der ATX Prime wurde vor drei Monaten, am 06.07.2026, mit 3 226,80 Punkten bewertet. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 06.10.2025, den Stand von 2 364,31 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 25,67 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3 448,52 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2 489,01 Punkten.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell Warimpex (+ 4,78 Prozent auf 0,48 EUR), Andritz (+ 2,90 Prozent auf 85,20 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,86 Prozent auf 233,50 EUR), CA Immobilien (+ 2,10 Prozent auf 21,90 EUR) und voestalpine (+ 1,78 Prozent auf 44,70 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Wolford (-6,25 Prozent auf 2,10 EUR), PORR (-1,61 Prozent auf 30,55 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,48 Prozent auf 3,99 EUR), Polytec (-1,35 Prozent auf 5,86 EUR) und Flughafen Wien (-1,13 Prozent auf 52,60 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 521 960 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 44,633 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,28 erwartet. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,56 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Andritz AG 84,50 2,05% Andritz AG
AT & S (AT&S) 226,00 -0,44% AT & S (AT&S)
CA Immobilien 21,90 2,10% CA Immobilien
Erste Group Bank AG 116,30 1,22% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 28,80 -0,35% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Flughafen Wien AG 53,60 0,75% Flughafen Wien AG
Kapsch TrafficCom AG 4,05 0,00% Kapsch TrafficCom AG
OMV AG 71,20 0,21% OMV AG
Polytec 5,90 -0,67% Polytec
PORR AG 30,65 -1,29% PORR AG
voestalpine AG 44,60 1,55% voestalpine AG
Warimpex 0,48 4,78% Warimpex
Wienerberger AG 16,06 -3,77% Wienerberger AG
Wolford AG 2,24 0,00% Wolford AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 3 329,63 0,63%

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