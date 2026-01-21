Mayr-Melnhof Karton Aktie

WKN: 93820 / ISIN: AT0000938204

ATX Prime-Performance im Blick 21.01.2026 15:59:10

Freundlicher Handel: ATX Prime klettert nachmittags

Freundlicher Handel: ATX Prime klettert nachmittags

Das macht der ATX Prime aktuell.

Um 15:42 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,75 Prozent stärker bei 2 685,35 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,063 Prozent auf 2 663,64 Punkte an der Kurstafel, nach 2 665,33 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 2 685,78 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 648,39 Punkten lag.

ATX Prime seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht sank der ATX Prime bereits um 0,960 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, bei 2 596,64 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.10.2025, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2 311,61 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.01.2025, wurde der ATX Prime auf 1 895,24 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,02 Prozent nach oben. Bei 2 720,93 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Bei 2 638,17 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit Wienerberger (+ 4,26 Prozent auf 27,92 EUR), voestalpine (+ 3,61 Prozent auf 39,56 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 2,35 Prozent auf 91,30 EUR), Frequentis (+ 2,24 Prozent auf 82,00 EUR) und FACC (+ 1,86 Prozent auf 10,98 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Addiko Bank (-4,02 Prozent auf 23,90 EUR), UBM Development (-3,33 Prozent auf 20,30 EUR), Wolford (-2,78 Prozent auf 2,80 EUR), Vienna Insurance (-2,74 Prozent auf 63,80 EUR) und Polytec (-1,84 Prozent auf 3,73 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 197 420 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 40,544 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

ATX Prime-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den ATX Prime-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 5,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,01 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

11.12.25 Mayr-Melnhof Karton kaufen Baader Bank
21.08.25 Mayr-Melnhof Karton Hold Erste Group Bank
12.05.25 Mayr-Melnhof Karton neutral Erste Group Bank
06.05.25 Mayr-Melnhof Karton kaufen Baader Bank
24.02.25 Mayr-Melnhof Karton kaufen Baader Bank
Aktien in diesem Artikel

Addiko Bank 24,90 0,81% Addiko Bank
Erste Group Bank AG 106,70 2,20% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 28,00 0,54% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
FACC AG 11,30 2,73% FACC AG
Frequentis 82,20 -2,14% Frequentis
Mayr-Melnhof Karton AG 94,20 1,84% Mayr-Melnhof Karton AG
OMV AG 49,04 0,08% OMV AG
Polytec 3,85 1,85% Polytec
Raiffeisen 38,68 4,03% Raiffeisen
UBM Development AG 20,50 0,00% UBM Development AG
Vienna Insurance 64,60 0,62% Vienna Insurance
voestalpine AG 39,66 0,76% voestalpine AG
Wienerberger AG 28,40 1,65% Wienerberger AG
Wolford AG 2,88 2,86% Wolford AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 2 734,01 1,80%

Entspannung im Grönland-Streit: ATX auf Rekordhoch -- DAX legt kräftig zu -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen zu. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

