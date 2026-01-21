Mayr-Melnhof Karton Aktie
WKN: 93820 / ISIN: AT0000938204
|ATX Prime-Performance im Blick
|
21.01.2026 15:59:10
Freundlicher Handel: ATX Prime klettert nachmittags
Um 15:42 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,75 Prozent stärker bei 2 685,35 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,063 Prozent auf 2 663,64 Punkte an der Kurstafel, nach 2 665,33 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 2 685,78 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 648,39 Punkten lag.
ATX Prime seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht sank der ATX Prime bereits um 0,960 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, bei 2 596,64 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.10.2025, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2 311,61 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.01.2025, wurde der ATX Prime auf 1 895,24 Punkte taxiert.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,02 Prozent nach oben. Bei 2 720,93 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Bei 2 638,17 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im ATX Prime
Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit Wienerberger (+ 4,26 Prozent auf 27,92 EUR), voestalpine (+ 3,61 Prozent auf 39,56 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 2,35 Prozent auf 91,30 EUR), Frequentis (+ 2,24 Prozent auf 82,00 EUR) und FACC (+ 1,86 Prozent auf 10,98 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Addiko Bank (-4,02 Prozent auf 23,90 EUR), UBM Development (-3,33 Prozent auf 20,30 EUR), Wolford (-2,78 Prozent auf 2,80 EUR), Vienna Insurance (-2,74 Prozent auf 63,80 EUR) und Polytec (-1,84 Prozent auf 3,73 EUR).
Die teuersten ATX Prime-Konzerne
Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 197 420 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 40,544 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.
ATX Prime-Fundamentaldaten im Fokus
Unter den ATX Prime-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 5,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,01 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Analysen zu Mayr-Melnhof Karton AG
Aktien in diesem Artikel
|Addiko Bank
|24,90
|0,81%
|Erste Group Bank AG
|106,70
|2,20%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|28,00
|0,54%
|FACC AG
|11,30
|2,73%
|Frequentis
|82,20
|-2,14%
|Mayr-Melnhof Karton AG
|94,20
|1,84%
|OMV AG
|49,04
|0,08%
|Polytec
|3,85
|1,85%
|Raiffeisen
|38,68
|4,03%
|UBM Development AG
|20,50
|0,00%
|Vienna Insurance
|64,60
|0,62%
|voestalpine AG
|39,66
|0,76%
|Wienerberger AG
|28,40
|1,65%
|Wolford AG
|2,88
|2,86%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|2 734,01
|1,80%